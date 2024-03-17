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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم تأخير صلاة العشاء لتؤدى مع قيام الليل؟.. على جمعة يجيب

صدى البلد

أفضل الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها لأن رسول الله “صلى الله عليه وسلم” أمر بذلك.

حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان لتؤدى مع قيام الليل

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال: “ما حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان مع قيام الليل؟”، قائلا: “عندنا شيء يسمى وقت الاختيار فى الصلاة، والوقت الاختيارى للعشاء يكون إلى منتصف الليل، يعنى حوالى الساعة 11 ونصف”.

وأشار إلى طريقة حساب ومعرفة هذا الوقت، وهو أن نأتى بالمغرب والفجر وننظر فى مقدار الوقت ونقسمه على 2 ونضيفها للمغرب.

وأوضح علي جمعة أنه لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن ذلك الوقت، لأن الوقت الاختيارى للعشاء يكون قد فات وبقى باقى الوقت الاضطرارى الذى يقول لك فيه الملك “قم صل” حتى الفجر، فإذا أذن الفجر عليك وانت لم تصل العشاء يكتب الملك عليك أثما لأنك أخرت الصلاة عن وقتها.

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هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؟

لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل أو قبل أذان الفجر بقليل كما يفعل البعض من الناس.

وإذا ورد عن سيدنا رسول الله أنه كان يؤخر صلاة العشاء فهذا صحيح، لكن هذا ليس معناه أنه كان يؤخرها إلى قرب أذان الفجر، ولكن كان يؤخرها إلى الثلث الأول من الليل حتى كان «يسمع رسول الله للصحابة غطيط» أى صوت كأنهم ينامون فى المسجد.

تحديد منتصف الليل

منتصف الليل يحسب على عدد الساعات من بعد غروب الشمس إلى أذان الفجر، وليس من الضرورى أن يكون منتصف الليل فى الساعة 12 صباحا ولكن قد تكون فى الحادية عشر والربع مساء.

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هل يصح أن أصلى العشاء قبل الفجر؟

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبد الحليم، عضو مركز الأزهر للفتوى: “لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل”.  

“ما آخر وقت لأداء صلاة العشاء؟”، سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، قائلا: “إن وقت العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات، وفي هذه الحالة ليس عليك إثم، أما إذا أديت ركعة واحدة من صلاة العشاء وأذن الفجر وأنت تصلي فعليك إثم ويجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك”.

وأضاف أمين الفتوى: “يجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها، والحرص على عدم خروج وقتها”.

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