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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 3 موبايلات سامسونج تشتريها في رمضان 2024

أرخص 3 موبايلات سامسونج
أرخص 3 موبايلات سامسونج تشتريهم في رمضان 2024

مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن أفضل العروض والخصومات على الأجهزة الإلكترونية، ومنها الهواتف الذكية. وإذا كنت تبحث عن أرخص موبايل من سامسونج في رمضان 2024، إليك بعض الخيارات:

1. Samsung Galaxy A04e:

يُعد هذا الهاتف من أرخص هواتف سامسونج في السوق، حيث يبدأ سعره من 4800 جنيه مصري. يقدم الهاتف ميزات أساسية مثل شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومعالج ثماني النواة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

2. Samsung Galaxy M13:

يُعد هذا الهاتف من هواتف سامسونج الاقتصادية التي تقدم ميزات جيدة بسعر مناسب، حيث يبدأ سعره من 4,000 جنيه مصري. يقدم الهاتف ميزات مثل شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومعالج ثماني النواة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

3. Samsung Galaxy A13:

يُعد هذا الهاتف من هواتف سامسونج المتوسطة التي تقدم ميزات جيدة بسعر مناسب، حيث يبدأ سعره من 6000 جنيه مصري. يقدم الهاتف ميزات مثل شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومعالج ثماني النواة، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

نصائح لاختيار أفضل موبايل:

 

• حدد احتياجاتك: حدد ما هي الميزات التي تبحث عنها في الهاتف، مثل حجم الشاشة، وسعة البطارية، وقوة المعالج، ودقة الكاميرا.

• حدد ميزانيتك: حدد ما هو المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على شراء هاتف جديد.

• قارن بين الهواتف: قارن بين ميزات ووظائف الهواتف المختلفة قبل اختيار الهاتف المناسب لك.

• اقرأ مراجعات المستخدمين: قبل شراء أي هاتف، تأكد من قراءة مراجعات المستخدمين لمعرفة آرائهم حول الهاتف ومدى جودته.

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