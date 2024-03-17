أحمد حسن: محمد صبحي يقترب من المشاركة كحارس أساسي للزمالك

كشف اللاعب أحمد حسن عن تواجد محمد صبحي بشكل أساسي في تشكيلة الزمالك خلال الفترة المقبلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"محمد صبحي يقترب من التواجد بشكل أساسي في تشكيلة الزمالك خلال الفترة المقبلة مع عدم اتباع سياسة التدوير".

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن هناك 3 لاعبين من الفريق الأبيض كانوا يستحقون الانضمام لمنتخب مصر.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "عمر جابر ودونجا وأحمد فتوح كانوا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر بسبب أدائهم هذا الموسم، واختيار لاعب واحد من الزمالك للمنتخب أمر يؤلمني بعيدا عن اختيار مصطفى شلبي اليوم".

وأضاف: "كرة القدم بطولات والزمالك لو كان حصل على بطولة كأس مصر لكان الوضع اختلف في قائمة منتخب مصر".