بساطة وأناقة.. دنيا عبد العزيز تتألق بفستان زفاف مميز في "المداح" | صور

ارتدت الفنانة دنيا عبدالعزيز فستان زفاف أنيقا، ضمن أحداث مسلسلها الجديد “المداح - أسطورة العودة” الذي يتواصل عرضه حاليا في دراما رمضان 2024.

فستان الزفاف من تصميم مصمم الأزياء محمود غالي، الذي يرفع دائما شعار “البساطة والأناقة”، وهو بلون أبيض ناعم، مطرز من الصدر والأكمام، مع جمال التطريز من على الرقبة.



فستان زفاف دنيا عبدالعزيز في “المداح” يناسب جميع أشكال أجسام البنات ويظهر الجسم أنحف من طبيعته، ما أثار إعجاب الكثيرين.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.