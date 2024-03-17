انطلاق مسابقة القرآن الكريم لبراعم الوافدين والمصريين بالتعاون مع مجلة نور بمنظمة خريجي الأزهر

افتتحت اليوم، بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مسابقة القرآن الكريم للبراعم الوافدين والمصريين للأطفال، حيث تعقد المسابقة بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل ومجلة نور للأطفال، وتقام المسابقة في حفظ القرآن الكريم على أربعة مستويات: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا فضلا عن الأصوات الحسنة، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن، المستوى الثالث: ربع القرآن، المستوى الرابع: جزء من القرآن.

انطلاق مسابقة القرآن الكريم لبراعم الوافدين والمصريين

حضر افتتاح المسابقة أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ نهلة الصعيدي - مستشار فضيلة الإمام الأكبر للوافدين، وأسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة.

أكد د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اهتمام المنظمة بالطلاب المصريين في المرحلة الجامعية والطلاب الوافدين، كما تعنى بالأئمة والوعاظ، كذلك الأطفال؛ لأنهم شباب المستقبل وبناة الأمة.

وقال إن المنظمة تهتم بربط الأطفال بالقرآن الكريم وحفظه وتجويده وتلاوته، واليوم نفتتح هذه المسابقة؛ تشجيعا لأبنائنا على حفظ القرآن الكريم.

وقالت د. نهى الصعيدي - مستشار الإمام الأكبر لشؤون الوافدين إن شرف هذا الافتتاح يأتي من جوهر القرآن الكريم وموضوعه والاحتفاء بهؤلاء الرجال رجال المستقبل فرسان القرآن الكريم واجب علينا فهم نهضة الأمة، فهنيئا لأبنائنا من حفظة كتاب الله فهم الذين نعول عليهم في إقامة هذه الأمة.

وفى ختام كلمتها دعت للأطفال وقالت: إنني أربط على أيدي آبائهم وأمهاتهم أن يظلوا على هذا الطريق؛ لأنه هو طريق الخير والعدل والحق والبركة، خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم شهر القرآن.

وتستمر اختبارات المسابقة لمدة ثلاثة أيام وسوف يتم تكريم الفائزين بجوائز مادية قيمة.