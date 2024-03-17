لهذا السبب.. جوزيه جوميز يقسم لاعبي الزمالك إلى مجموعات في المران

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم لاعبي الفريق لثلاث مجموعات خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جوزيه جوميز قيادة المجموعة الأولى الخاصة بلاعبي الوسط، بينما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد المجموعة الثانية الخاصة بالمهاجمين، في حين تولى أندري بيكي المدرب العام المجموعة الثالثة والتي ضمت المدافعين.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتغيير العناصر في الثلاث مجموعات بشكل دوري لتنفيذ الفقرات الفنية خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.