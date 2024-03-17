عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين عن القمة المصرية الأوروبية في القاهرة : تحمل 8 رسائل هامة

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن القمة المصرية الأوروبية التي عقدت اليوم في القاهرة نقلة كبيرة في العلاقات الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومرحلة جديدة ومختلفة في كافة المجالات .


وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "اورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي و"الكسندر دي كروز" رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي و"كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان و"كارل نيهامر" مستشار النمسا و"نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص و"جورجيا ميلوني" رئيسة وزراء ايطاليا يمثل حدث تاريخي هام حيث تحمل هذه القمة 8 رسائل  هامة على كافة المستويات.


وأضاف طواله:من أهم هذه الرسائل ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية والشاملة و التعاون في مجالات الطاقة وخاصة انتاج الغاز الطبيعي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والتدريب بالإضافة إلى الاستفادة من مصر في مجالات الهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة .


وأشار رئيس الجبهة إلي إن هناك ملفات هامه وحيوية تأتي على رأس أولويات القمة المصرية الأوروبية في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والهجرة والتكنولوجيا والتعليم و مكافحه الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثماري .
 

وأوضح طواله أن مصر في دولة 30يونيو الجديدة استعادت ريادتها ومكانتها العالمية وعلاقاتها المتميزة مع كل دول العالم وهذه شهادة نجاح على السياسة المصرية الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى استراتيجي

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

رئيس وزراء بلجيكا: الشراكة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل

السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل حزمة تسهيلات مالية بنحو 7.4 مليار يورو


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ