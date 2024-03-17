الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين، أن مصر تلعب دروا مهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الاعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي.

ونقلت قناة اكسترا نيوز توقيع مصر والاتحاد الأوروبي وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.