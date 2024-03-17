السيسي: 7.3 مليار يورو حزمة تسهيلات مالية من الاتحاد الأوروبي لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، “أرحب بكم ضيوفا أعزاء على مصر”.



وأضاف السيسي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد زخما، متابعا "وقعت على بروتوكول ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وحزمة تسهيلات مالية لدعم الاقتصاد المصري بحاول ٧.٤ مليار يورو".



تابع السيسي، اتفقنا على عقد مؤتمر للاستثمار عن مصر مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن حزمة التسهيلات المالية مع الاتحاد الأوروبي تشمل التمويل الميسر وضمانات الاستثمار.



وأكمل نؤكد رفض سياسات إسرائيل للتهجير االفلسطينيين.