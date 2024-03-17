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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون

صدى البلد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي.

 

ونقلت قناة اكسترا نيوز توقيع مصر والاتحاد الأوروبي وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

 

جورجيا ميلوني

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن اليوم يعد تاريخيا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، فالدور الذي قامت به إيطاليا لتحقيق الشراكة الشاملة كبير، فالاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تأتي في السياق الحالي في ظل العديد من الأزمات التي يمكن أن تزعزع الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.


وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا، خلال كلمتها في الاجتماع السداسي للترحيب بالقادة الأوروبيين في قصر الاتحادية برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاته مع جيرانه في الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها معا مثل الأمن والغذاء والمياه والطاقة والتنمية والهجرة.


وتابعت أن الإعلان المشترك والمبادرة تظهر جليا الاستعداد لتشجيع أسلوبا هيكليا جديدا للتعاون بين شرق البحر المتوسط، مشددة على أن مصر تلعب دورا رياديا في المنطقة، وهو نموذج جديد من أجل التعاون، وإيطاليا تدعم مصر وتقف إلى جانبها، ونرحب بجهود مصر في هذا الصدد ونتطلع للعمل أكثر، وسنوقع اليوم عددا من الاتفاقيات الثنائية مع مصر.

 

إكسترا نيوز التحديات المشتركة الاتحاد الأوروبي الاعلان السياسي الغذاء والمياه الشراكة الاستراتيجية

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