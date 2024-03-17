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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل انتهائه.. أوكرانيا تكشف عن نيتها بشأن اتفاق نقل الغاز الروسي لأوروبا

نقل الغاز الروسي
نقل الغاز الروسي لأوروبا

قالت أوكرانيا اليوم، الأحد، إنها لا تخطط لتمديد اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا مع شركة غازبروم الروسية أو توقيع صفقة أخرى.

وعلى الرغم من حرب موسكو على أوكرانيا في عام 2022، إلا أنه لا يزال يتم نقل الغاز الروسي في جميع أنحاء البلاد إلى أوروبا، حيث تعمل البلدان على استبدال الوقود الناشئ في روسيا بإمدادات بديلة وطاقة متجددة.

وبموجب اتفاق متفق عليه بين موسكو وكييف في عام 2019، تدفع روسيا لأوكرانيا لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها.

ومن المقرر أن تنتهي الصفقة، التي كانت مدتها خمس سنوات، في نهاية ديسمبر 2024.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو: "يمكنني أن أؤكد أنه ليس لدينا خطط للدخول في أي اتفاقات إضافية أو تمديد هذا الاتفاق (الحالي)".

وقالت موسكو إن روسيا ستستخدم طرقا بديلة والغاز الطبيعي المسال المحمول بحرا في حالة عدم تمديد أوكرانيا لصفقة خط الأنابيب.

ونقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله في يناير إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.

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