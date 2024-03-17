35 مليون يورو| فرج عامر يكشف عن مفاجأة بشأن عمر مرموش

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة ناديي توتنهام الإنجليزي وروما الايطالي التعاقد مع عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب عامر عبر حسابه على فيسبوك "بعد تهافت ليڤربول وتوتنهام وروما الايطالي علي ضم عمر مرموش ، اعلن نادي فرانكفورت عدم الاستغناء عن عمر مرموش بأقل من ٣٥ مليون يورو".

يقود النجم المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد، تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/24.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وسجل هدفًا في مرمى غانا قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة القارية في دور 16 على يد الكونغو الديمقراطية.