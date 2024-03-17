عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

35 مليون يورو| فرج عامر يكشف عن مفاجأة بشأن عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة ناديي توتنهام الإنجليزي وروما الايطالي التعاقد مع عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب عامر عبر حسابه على فيسبوك "بعد تهافت ليڤربول وتوتنهام وروما الايطالي علي ضم عمر مرموش ، اعلن نادي فرانكفورت عدم الاستغناء عن عمر مرموش بأقل من ٣٥ مليون يورو".

يقود النجم المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد، تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/24.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وسجل هدفًا في مرمى غانا قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة القارية في دور 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

ترشيحاتنا

مصير سائق أوبر .. دفاع حبيبة الشماع يكشف عن الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهم| فيديو

وزارة الخارجية تعلن عن مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج

انضمام حمدي فتحي ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف .. شاهد

ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية.. نقلة نوعية في التعاون من أجل المصالح المُشتركة

شوف هتقبض كام| الحكومة تقرر تبكير معاشات شهر ابريل.. وهذا موعد صرف مرتبات الموظفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجدة هدف حيوي| قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فيديو

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ