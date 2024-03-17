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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين: السبت القادم آخر موعد لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

أعلنت نقابة الصحفيين، أن السبت القادم (23 مارس) آخر موعد لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة .

وأوضحت نقابة الصحفيين  أن سعر المتر (15970 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (114م، 136م، 140م) وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات فى النقابة.
 

  • يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).
  • يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول
 

شروط الحجز: الحجز لمن لم يسبق له اى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل ( أراضى – شقق  مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن اكتوبر – مدينتى – سكن  واسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الاسكان الاجتماعى – بيت العيلة –قرية الياسمين - 
فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز
 

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