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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عتبات البهجة .. مدحت العدل يوضح الطريقة القانونية للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني

صدى البلد

يفتح المؤلف والشاعر الكبير مدحت العدل موضوعًا شائكًا آخر في مسلسل عتبات البهجة من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، حيث يناقش قضية الابتزاز الإلكتروني للفتيات والنساء، ويعالج الموضوع في إطار درامي ينبه إلى مخاطر هذه القضية وما قد ينتج عنها من جرائم، كما يوجه إلى الطريقة المثلى في التعامل معها من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة.

تشارك الممثلة الشابة باسنت أحمد أبو باشا في مسلسل عتبات البهجة بدور جميلة، وهي حفيدة بهجت الأنصاري (يحيى الفخراني) الذي تتركز حوله أحداث المسلسل. تتعرض جميلة لإلحاح صديقها محمود الذي يطلب منها أن تتحدث معه عبر الهاتف عبر كاميرا الفيديو، لكن بعد إلحاحه ترضخ له وتبدأ في إرسال صور حميمية له. وبعد تداول هذه الصور مع اثنين من أصدقائه، تصبح جميلة ضحية للابتزاز الإلكتروني من شخص مجهول. في البداية تتصرف جميلة بشكل خاطئ وتقوم بمسح رسائل الابتزاز، ثم تلجأ إلى دكتورة سميرة (ليلى عز العرب) فتنصحها بالاتصال برقم 108، وهو الخط المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

مسلسل عتبات البهجة مقتبس عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وبالإضافة إلى النجم الأسطوري يحيى الفخراني، يشارك في بطولته صلاح عبد الله، وسما إبراهيم، وجومانا مراد، ووفاء صادق، وقدم به مدحت العدل الرؤية التلفزيونية، وهو إنتاج جمال العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة. ويُعرض المسلسل على شبكة قنوات DMC وتلفزيون دبي، وعلى منصة Wtch It.

مدحت العدل

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