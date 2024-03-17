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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب الحلقة 7| غادة عبد الرازق تعلن الحرب على محمد علاء

صدى البلد

عرضت الحلقة السابعة من مسلسل “صيد العقارب”، اليوم الأحد، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، تبدأ الأحداث بانقلاب سيارة "حسن" والد عايدة.

وتدخل غادة عبد الرازق إلى غرفة زوجها ياسين في المستشفى في أثناء حديثه مع والده، وتُجبره على مغادرة المكان وهذا يدفعها لمواجهة زوجها بالأحداث التي سمعتها عن تدبير والده لقتل والدها.

 

ويثير عدم رد ياسين على والدها، غضب عايدة، ويخبرها بأن كل ما سمعته مجرد كلام و تتلقى عايدة اتصالًا يُخبرها بتعرض والدها لحادث انقلاب سيارة بعد تعرضه لإطلاق نار.

تثور عايدة بغضب شديد وتُهدد زوجها ياسين بأنه إذا حدث أي شيء لوالدها، فإنها ستطالب بحقها من عائلة الغول، بما في ذلك ياسين نفسه.

مسلسل صيد العقارب

وأعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد ماهر أحمد ماهر غادة عبد الرازق

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