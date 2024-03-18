النيابة تحقق في واقعة إنهاء شخص سوداني حياته بمدينة نصر

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء شخص سوداني الجنسية حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر من عقار بمدينة نصر .

فقد استعلجت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الحادث ، وسؤال الشهود من أسرته والأهالي ، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .

وتبين من الفحص أنه تخلص من حياته نتيجة حالة الاكتئاب التي اصابته في الفترة الأخيرة ، وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقي بلاغاً بسقوط شخص من علو من عقار سكني بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ وتم العثور علي جثة شخص سوداني الجنسية توفي اثر سقوطه من الطابق العاشر .

وبسؤال نجل المتوفي قرر بأن والده كان يعاني من حالات اكتئاب متفاوتة وانه قام بعدة زيارات لطبيب نفسي ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .