عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحقق في واقعة إنهاء شخص سوداني حياته بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء شخص سوداني الجنسية حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر من عقار بمدينة نصر .

فقد استعلجت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الحادث ، وسؤال الشهود من أسرته والأهالي ، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .

وتبين من الفحص أنه تخلص من حياته نتيجة حالة الاكتئاب التي اصابته في الفترة الأخيرة ، وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقي بلاغاً بسقوط شخص من علو من عقار سكني بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ وتم العثور علي جثة شخص سوداني الجنسية توفي اثر سقوطه من الطابق العاشر .

وبسؤال نجل المتوفي قرر بأن والده كان يعاني من حالات اكتئاب متفاوتة وانه قام بعدة زيارات لطبيب نفسي ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

النيابة العامة النيابة سقوط شخص سوداني الجنسية سوداني قسم شرطة مدينة نصر أول مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

موضوعات متعلقة

الاكتئاب يدفع شخصا سودانيا للتخلص من حياته بمدينة نصر | تفاصيل

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

مصرع وإصابه 9 أشخاص في حادث سير بالعاصمة الإدارية الجديدة

خاص.. معاينة مول القاهرة الجديدة: البنوك سليمة والنيران دمرت مطعما وبارا..فيديو

انتداب المعمل الجنائي واستعجال التحريات في حريق مول القاهرة الجديدة

السيطرة على حريق التهم أجزاء من مول بالقاهرة الجديدة | فيديو

حريق يلتهم أجزاء كبيرة من الطابق الأخير في مول بالقاهرة الجديدة.. فيديو

حريق هائل في مول تجاري بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

منطقة قتال خطيرة.. جيش الاحتلال لسكان حي الرمال: غادروا أماكنكم فورا

غزة.. الجيش الإسرائيلي ينشر اللقطات الأولى للعملية العسكرية في مجمع الشفاء | فيديو

نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

حماس: استهداف إسرائيل لمجمع الشفاء في غزة تعبير عن التخبط

موجها نداء لأعضاء حماس.. جيش الاحتلال يزعم السيطرة على مستشفى الشفاء

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

كاجوال لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ