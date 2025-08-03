الأنبا باسيليوس يترأس قداس ارتداء الثوب الإكليريكي للشماس مكاريوس شنودة

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس ارتداء الثوب الإكليريكي للشماس مكاريوس شنودة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

الحلول السمائية

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، والأب ألفي عطية، راعيا الكنيسة، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة، والشمامسة الإكليريكيون، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الحلول السمائية".

وعقب كلمة العظة، بارك الأب المطران ارتداء الثوب الإكليريكي للشماس مكاريوس شنودة.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الشماس الإكليريكي مكاريوس شنودة، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.