فرص عمل جديدة في الأردن بالصناعات الغذائية براتب 550 دينارًا

أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد عن توفير 7 فرص عمل جديدة للشباب المصري في 3 شركات أردنية، تشمل مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المكتبي والمطابخ، وذلك برواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينار أردني.

وتضمنت الفرص المتاحة ما يلي:3 عامل صناعة أجبان الزوربيلا والمطبوخة، براتب 290 - 295 دينار أردني، و3 عامل صناعة صناعة المواسير الأسمنتية والمنتجات الأسمنتية، براتب 290 - 350 دينار أردني، وعدد 1 نجار أثاث، بخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الأثاث الخشبي والأبواب والمطابخ، براتب من 290 إلى 300 دينار أردني..وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص تأتي استكمالًا للاتفاق المبرم بين وزيري العمل في مصر والأردن لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، والحد من ظاهرة السمسرة.

كما أكدت الوزارة أن الفرص تتضمن امتيازات اجتماعية وصحية، ودعت الشباب الراغب في التقديم إلى التسجيل من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط التالي:

🔗 https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index