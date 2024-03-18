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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الأفريقي يوجه إخطارا للزمالك قبل لقاء فيوتشر بالكونفدرالية.. تفاصيل

صدى البلد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري .
ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكماً للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا. 
ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.
واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

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