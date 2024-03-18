بوسي تهنئ نجلها بعيد ميلاده.. والجمهور: يشبه والده

هنأت الفنانة بوسي، نجلها بمناسبة عيد ميلاده، بمنشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “كل سنة وأنت عمري اللي عايشة عشانه كل سنة وانت جمبي وسندي وظهري ربنا يحميك ويحرصك ويخليك ليا بحبك”.

وشاركت صوراً تجمعها به، وتفاعل معها الجمهور خلال التعليقات؛ ومنها: “يشبه والده.. ربنا يحفظه”.

الفنانة بوسي ونجلها

وتصدرت الفنانة بوسي مؤشرات البحث الفترة الماضية، وذلك بعد هجوم طليلقها هشام ربيع عليها.

بوسي وهشام ربيع

وتحدثت الفنانة بوسي، عن كواليس زواجها من هشام ربيع مؤكدةً أنه لم يكن متزوجًا عندما عقدا القران، كما أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، وأشارت إلى أن كل الخير والاحترام يجمعهما رغم وقوع الطلاق بينهما.



وأضافت بوسي، أنه أعاد أم أبنائه إلى ذمته مرة أخرى بسبب طلبها، حفاظًا على مصلحة الأبناء، لافتة إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، معقبة: "وقتها لم أكن أعرفه جيدا، أحببنا بعضنا وتزوجنا".

هشام ربيع اتحبس بسببي

وتابعت بوسي، أن طليقها هشام ربيع دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ"العصابة"، الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، معقبة: "انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي".

وأضافت: "دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له، الله يسامح اللي كانوا السبب ووصلوا له كلام مش مظبوط خلوه يقول إني موقفتش جنبه، وهو زي أي راجل، وللأسف الكلام ده جه من المقربين، وعمري ما هسيبه ولسه بحبه".

هشام ربيع يرد علي بوسي

وحرص هشام ربيع، على الرد علي تصريحات طليقته المطربة الشعبية بوسي، بشأن استمرار حبها له بالرغم من انفصالهما، وقال هشام ربيع في تصريحات له: "متعرفش أن بحبك دي تخرب بيت وده اللى حصل عندي فعلا حصل مشاكل عندي في بيتي، هل هي عايزة تخرب بيتي؟".

وتابع هشام ربيع: "ليه تدمريلي حياتي أنا عملت فيكي إيه، مش عايز أتكلم في أي حاجة رغم عندى كلام كتير عايز أقوله بس مينفعش، هي كمان ناكرة للجميل ليه اللف والدوران في كلامك بالبرنامج، بدأت أصدق كل الكلام اللى كان بيتقال عنك".