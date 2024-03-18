أحمد داش: بحمد ربنا إني من طبقة متوسطة..والمتحدة حريصة على مذاكرة الشخصية

قال الفنان أحمد داش، إن تجربته التمثيلية في فيلم «لا مؤاخذة» مختلفة تمامًا عن تجربته بمسلسل «مسار إجباري»، المعروض بموسم رمضان 2024.



وأضاف أحمد داش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي "يوسف الحسيني" عبر فضائية "الأولى"، أن "لا مؤاخذة" أول تجربة فنية له، موضحًا أنه كان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا.



وأشار أحمد داش، إلى أنه كان يعتمد على تنفيذ تعليمات المخرج عمرو سلامة وقتها، معقبًا : كنت بخرج من ملعب الكرة أروح أمثل وأمشي في الأساس رايح أشوف الممثلين بيعملوا إيه وأسمع كلام عمرو وأعمله.



وذكر أنه كان حريصًا على مذاكرة الشخصية وأبعادها وخلفيتها وما يحركها والمشاعر الطاغية عليها وطريقة كلامها وتعبيرها في "مسار إجباري"، مؤكدًا حرصه على معرفة أوجه الشبه بينها وبين شخصيته الحقيقية.



وعن تقديمه شخصية شاب من منطقة شعبية، قائلًا: بحمد ربنا إني من طبقة متوسطة فشفت تحت وفوق، كنت لاعيب كرة بلعب في إنبي فشفت ده وشفت ده، بحسب وصفه.