أضرار السمن النباتي على الجسم| تعرف عليها

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا عن الزبدة الفلاحي ومخاطر السمنة النباتي.

وقالت نوح في منشورها: “مين اللي فهمك إن الزبدة الفلاحي تسبب سمنة، وتزيد الكوليسترول في الدم”.

وأشارت نوح إلى أن الزبدة الفلاحي مصدر حيواني طبيعي وخالية من أي هدرجة أو إضافات المهم عدم الإفراط .



وتابعت سماح “احذر من الإرشادات التي تنصح بتناول السمن النباتي إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم”.

وأشارت سماح إلى أن السمن النباتي عبارة عن زيوت نباتية مهدرجة. ويعرض جسمك للخطر والإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكر وارتفاع ضغط الدم والسرطان.

