عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أضرار السمن النباتي على الجسم| تعرف عليها

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا عن الزبدة الفلاحي ومخاطر السمنة النباتي.

 

وقالت نوح في منشورها: “مين اللي فهمك إن الزبدة الفلاحي تسبب سمنة، وتزيد الكوليسترول في الدم”.

 وأشارت نوح إلى أن الزبدة الفلاحي  مصدر حيواني طبيعي وخالية من أي هدرجة أو إضافات المهم عدم الإفراط .
 

وتابعت سماح “احذر من الإرشادات التي  تنصح بتناول السمن النباتي  إذا كنت  تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم”.

وأشارت سماح إلى أن السمن النباتي عبارة عن زيوت نباتية مهدرجة. ويعرض جسمك للخطر والإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكر وارتفاع ضغط الدم والسرطان.
 

 

الدكتورة سماح نوح الزبدة الفلاحي الكوليسترول في الدم زيوت نباتية مهدرجة مسرطنة مخاطر السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سر الشاليهات الخمسة

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

موضوعات متعلقة

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

ادعولي والنبي .. تفاصيل إصابة فريدة سيف النصر بعد نقلها للمستشفي

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا بالسحور؟

بالأحمر المطرز .. مي عمر بإطلالة رمضانية في السحور تثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

ترشيحاتنا

الزمالك يصطدم بـ فيوتشر في ربع نهائي الكونفيدرالية| موعد المباراة

ساونا وجيم.. المعمل الجنائي يحدد أسباب حريق فندق الجوهرة بالهرم

لماذا يخطط الكيان الصهيوني لاستهداف رفح رغم دعواته السابقة للنزوح إليها؟.. الأزهر يجيب

بحوزتهم 80 مليون جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأمن

زكاة الفطر .. هل واجبة على الفقير وما حكمها وقيمتها

«أونروا» تحذر: المجاعة تنتشر في غزة والوضع يزداد سوءا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار السمن النباتي على الجسم| تعرف عليها

يعرض في رمضان.. كواليس مسلسل "صدق رسول الله" لـ حنان ترك

أيهما للطبخ والتقلية والطشة والكشري؟.. الفرق بين البصل الأحمر والأبيض

الحقي خزنيها.. الطماطم هتغلى لهذا السبب وإليك موعد انخفاض سعرها مرة أخرى

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ