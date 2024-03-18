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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ثامن يوم من رمضان.. ردده طوال اليوم مجرب

صدى البلد

حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإكثار من الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم فهو وسيلة لتحقيق ما يتمناه المسلم، لكن لم يرد دعاء عن الرسول عن كل يوم في رمضان، لكن السطور القادمة تجمع عدد من الأدعية التي يفضل قولها في هذه الأيام المباركة.

دعاء اليوم الثامن يوم في رمضان

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها كربتي، وتمحو بها خطيئتي، وتقضي بها حاجتي اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقا لقربه، وتأكيدا لحبه، وبابا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حلل الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ماعلمت وملء ما علمت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.


دعاء ثامن يوم رمضان 


اللهم أعني على صيامه و قيامه، و جنبني فيه من هفواته و آثامه، و ارزقني ذكرك و شكرك بدوام هدايتك يا هادي المؤمنين ".

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ  السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ،  وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.

اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.

 اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ،  وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.


و المستحب قراءة الاذكار والادعية اليومية والاكثار من الاستغفار بنية التوبة كما ان شهر رمضان فرصتنا جميعا لختم القران والمداومه على قراءة الايات المباركه كل يوم وليله في شهر رمضان.

دعاء ثامن يوم رمضان دعاء اليوم الثامن يوم في رمضان

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