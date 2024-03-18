سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

كشف فيديو مرعب لحظة سقوط الإعلامي عمرو الليثي من الطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" الذي يبث في رمضان.

عمرو الليثي

سقوط عمرو الليثي

وأظهر الفيديو قيام الإعلامي عمرو الليثي بإجراء مقابلات مع عمال مصريين وتقديره لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان، وبذلهم لمجهود كبير، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته قائلا: الحقوني.

نقل عمرو الليثي للمستشفى

وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

والتقى الإعلامي بمجموعة من عمال محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بمحافظة الجيزة، لبرنامجه واحد من الناس المذاع عبر فضائية" الحياة".

إصابة عمرو الليثي

وأكد الليثي في تصريحات إعلامية أنه خرج من المستشفى مضيفًا أنه تعرض إلى إصابات استلزمت 15 غرزة في الرجل الشمال وكسر في الضلع اليمين وكدمات في الظهر.

الحالة الصحية لعمرو الليثي

وقال الليثي، إنه أفضل حاليا وحالته مستقرة ووجه الشكر للجمهور: "شكرا لكل من سأل عني ربنا يحفظكم جميعا من كل شر و سوء".

عمرو الليثي

عمرو الليثي يستكمل تصوير برنامج واحد من الناس

يستكمل الإعلامي عمرو الليثي، تصوير برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وذلك على الرغم من تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج.

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا توجه خلاله الشكر للإعلامي عمرو الليثي، جاء فيه: الشركة المتحدة تتوجه بخالص الشكر للزميل عمرو الليثي على تفانيه في العمل وتحامله على نفسه لتكملة تصوير برنامجه واحد من الناس الذي يعرض في رمضان، على الرغم من الإصابة التي آلمت به أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج في أول أيام شهر رمضان المبارك.