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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر اليوم لإجراء مفاوضات الهدنة في قطاع غزة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، وافق ​​أمس على توجه وفد إسرائيلي إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات مباشرة مع حركة حماس، على أن يبقى الطرفان في غرف متجاورة ويتنقل الوسطاء من غرفة إلى أخرى.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "ستكون هناك عملية طويلة ومعقدة هنا ستستغرق كل فترة ما بين 24 و36 ساعة، ستكون عملية معقدة."

وأضاف أيضا أن "العرض الذي تلقته إسرائيل من حماس ليس جيدا، ويجب على الجانبين أن يكونا مرنين، وهناك بداية للمفاوضات هنا، نحن نأتي بتفويض واضح، الصورة واضحة من وجهة نظر فرق التفاوض"

وتابع: نحن لا نستمع فقط نحن نأتي بخطة عمل بشأن ما هو مسموح وما هو غير مسموح، وما الذي ترغب إسرائيل في التحلي بالمرونة بشأنه وما هو غير مسموح به".

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