توك شو

عدلي القيعي: شيكابالا ووائل القباني أرادوا الانتقال للأهلي وهذه تفاصيل ما حدث

محمود محسن

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، إن الكابتن شيكابالا والكابتن وائل القباني كانا يريدان اللعب للنادي الأهلي، وكانت وقتها شيكابالا بنادي باوك اليوناني وقمت بإنهاء كافة الأمور المتعلقة به بالنادي للانضمام إلى الأهلي،وبالفعل جاء لي الفاكس من النادي اليوناني بأن ندفع 600 ألف يورو.، وبالفعل مضى وقتها شيكابالا إلى النادي الأهلي.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنه "وبعد ذلك حدث أمر داخل نادي باوك وتم إقالة رئيس النادي لأمور خاصة بالنادي وقتها، ولم تكن البطاقة الدولية والعقد قد وصلوا إلينا."

وأوضح القيعي  أن في ذلك الوقت الزمالك كانت لديه فرصة أن يراجع نفسه في موضوع شيكابالا، ووجدنا اللاعب وقتها لديه رغبة في الرجوع إلى الزمالك بعد أن كان موقعًا مع النادي الأهلي، وتعاملنا بمنتهى الهدوء بما أن هذه رغبته وأعطيناه الورق الخاص به."

وبالنسبة للكابتن وائل القباني تحدث معي في انتقاله للنادي الأهلي ولم يكن يريد أن نعلن ذلك، ولكن الموضوع تم معرفته.وكنت وقتها أقوم بأداء العمرة ووجدت اتصالًا هاتفيًا من وائل القباني.
 

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

