ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، عن واقعة مثيرة جمعته بالإيفواري ديديه دروجبا، أثناء فترة احترافه في الدوري الفرنسي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: «مرة وأنا بلعب في مارسيليا كنا بنلاعب رين، وحصلت مشكلة بيني وبين دروجبا، وتشاجرنا فعليًا على الطائرة».

وأضاف: «المفاجأة أن ستة صحفيين كبار كانوا معنا على نفس الطائرة، ومع ذلك لم يُكتب أي خبر عن الواقعة، وهو ما أثار استغرابي، لأنني كنت متأكدًا أننا سنتعرض لانتقادات كبيرة».

وأشار ميدو إلى أن الأزمة انتهت سريعًا، موضحًا: «تصالحنا بعدها بيومين، وعادت العلاقة طبيعية».