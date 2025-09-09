أخبار التوك شو| بكاء أحمد شيبة.. وعدلي القيعي يكشف رغبة لعب شيكابالا للأهلي.. وأول تعليق لخطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

عدلي القيعي: شيكابالا كان لديه رغبة للعب للنادي الأهلي عندما كان في باوك اليوناني



أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن شيكابالا عندما كان لاعبا في باوك اليوناني، كان لديه رغبة في اللعب للنادي الأهلي، وأيضا وائل القباني لاعب الزمالك الأسبق، ولكن بعد تفكير ابدا رغبة في الإستمرار في نادي الزمالك.

وقال عدلي القيعي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لا يمكن أن يتم مقارنة مستوى الصفقات التي يبرمها النادي الأهلي على مدار تاريخه، مؤكدا أن العديد من الصفقات أخلصوا للنادي الأهلي، كما رأينا الجيل الذي كان فيه بركات وأبو تريكة وفلافيو، وغيرهم الكثير.

وتابع رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن هناك أحد الأندية الكبيرة في الإمارات للعمل معها، ولكنه رفضت من أجل النادي الأهلي، وبالغت في المطالب المادية حتى يأتي الرفض.

أحمد شيبه: بحبك يا صاحبي بتاعة أحمد سعد كانت هتبقى بتاعتي



حل المطرب الشعبي أحمد شيبه، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو



كشف محمود السباعي، خطيب مسجد الدقهلية، حقيقة ما أثير حول مقطع فيديو له بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة أو التطاول على هذه المناسبة العظيمة، مردفًا: «أنا حابب اعتذر للمواطنين لأني مكنتش أقصد الوصف بهذا الشكل».

حبيبة قلبي .. أحمد شيبه يبكي بعد رؤية صورة والدته على الهواء



حل المطرب الشعبي أحمد شيبه ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

عاوزين الـ 3 نقط.. رسالة أحمد موسى للاعبي المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراة مصيرية غدًا، أمام بوركينا فاسو، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

عايز نوبل على إيه؟.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ ترامب| فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى إن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو لتمرير مصالحها، مؤكدًا أن هذا الأمر مكَّنها من شن حروب على ليبيا والصومال والعراق والسودان وإيران دون العودة إلى مجلس الأمن.

مصر رائدة الفن العربي.. أحمد ماهر يفند إدعاءات الفنان السوري سلوم حداد



خرج الفنان أحمد ماهر عن صمته ليرد بقوة على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي تضمنت تقليلاً من قدرات الفنانين المصريين في التحدث باللغة العربية الفصحى، مؤكداً أن ما صدر عن الأخير "مردود عليه تماماً"، وأن مصر كانت وستظل رائدة في تصدير الفن والثقافة للعالم العربي.

وزير الزراعة يكشف جهود توفير الأسمدة للمزارعين



كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس



كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة رنا رئيس، مشيرة إلى أن الفنانة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بسبب مرضها المفاجئ.