عايز نوبل على إيه؟.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ ترامب| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو لتمرير مصالحها، مؤكدًا أن هذا الأمر مكَّنها من شن حروب على ليبيا والصومال والعراق والسودان وإيران دون العودة إلى مجلس الأمن.

ووصف أحمد موسى ذلك بـ«قانون الغابة»، مطالبًا، من خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، بضرورة إصلاح المنظومة الدولية، فلو لم يكن هناك فيتو أمريكي؛ للأقيمت دولة فلسطينية منذ 50 عامًا على الأقل.

ولَفَتَ موسى إلى الدعم الروسي والصيني لفنزويلا بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عملية عسكرية هناك، مؤكدًا أن ترامب يسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة العسكرية.

وأردف قائلًا: «ترامب أنت عاوز جائزة ترامب على إيه؟، أنت دلوقتي بتهدد رئيس فنزويلا، حرب غزة لم توقفها، حرب روسيا لم توقفها، وكان في هجوم على إيران، ترامب لحد دلوقتي في ولايته الثانية لم نر له أي أمر إيجابي، ترامب اليوم يهدد العالم بالحروب، ويصنع الحروب».