مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
أحمد موسى: الموقف المصري ثابت في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه هجومًا قويًا لإسرائيل خلال كلمته أمام قمة بريكس، مؤكدًا أن حديث الرئيس حمل رسائل واضحة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أكبر صحيفة إسرائيلية «هآرتس» انتقدت بنيامين نتنياهو بسبب تصريحاته عن مصر، مشيرة في الوقت نفسه إلى قوة الجيش المصري.

وأضاف: «نتنياهو يحارب حماس منذ عامين، وهي لا تملك سوى أسلحة عادية وغير متطورة، فكيف ستكون المواجهة مع الجيش المصري؟».

وأوضح الإعلامي أن الإعلام العبري نصح نتنياهو بعدم الحديث عن مصر، لافتًا إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وتابع: «الرئيس السيسي اليوم وجّه رسالة مهمة حول القضية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين».

