أحمد موسى: الموقف المصري ثابت في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه هجومًا قويًا لإسرائيل خلال كلمته أمام قمة بريكس، مؤكدًا أن حديث الرئيس حمل رسائل واضحة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أكبر صحيفة إسرائيلية «هآرتس» انتقدت بنيامين نتنياهو بسبب تصريحاته عن مصر، مشيرة في الوقت نفسه إلى قوة الجيش المصري.

وأضاف: «نتنياهو يحارب حماس منذ عامين، وهي لا تملك سوى أسلحة عادية وغير متطورة، فكيف ستكون المواجهة مع الجيش المصري؟».

وأوضح الإعلامي أن الإعلام العبري نصح نتنياهو بعدم الحديث عن مصر، لافتًا إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وتابع: «الرئيس السيسي اليوم وجّه رسالة مهمة حول القضية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين».