عاوزين الـ 3 نقط.. رسالة أحمد موسى للاعبي المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراة مصيرية غدًا، أمام بوركينا فاسو، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن بعثة المنتخب الوطني سافرت إلى بوركينا فاسو برئاسة طارق أبو العينين؛ لخوض اللقاء الحاسم ضمن تصفيات كأس العالم.

وأضاف موسى: «نجمنا العالمي محمد صلاح إن شاء الله بُكره يقود مصر للتأهل لكأس العالم، زي ما عملها قبل كدا وأهِّلنا لمونديال روسيا، إن شاء الله يعملها أمام بوركينا فاسو ويؤهلنا مرة تانية، وكمان الشناوي عليه دور كبير في حماية عرين مرمى المنتخب».

وشدد أحمد موسى على أهمية حصد النقاط الثلاث، مؤكدًا: «المباراة دي أهم مباراة في تصيفات المؤهلة لكأس العالم، الناس كلها مستنية المنتخب يرجع بالانتصار، ونبارك في نفس الوقت لتونس والمغرب والأردن على التأهل لكأس العالم».

وأوضح موسى أن التأهل هذه المرة أسهل نسبيًا، مقارنة بالتصفيات السابقة؛ بعد زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال 2026، مضيفًا: «لدينا ثقة كاملة في لاعبينا، ونحن نستحق التأهل».

واستطرد: «إحنا عاوزين الـ 3 نقاط يا رجالة، هاتوا أنتم الـ 3 نقاط، هترجعوا هتلاقوا الناس كلها في الشارع مستنيكم، دي اهم مباراة إن شاء الله ونحسم التأهل، كمان نبارك لتونس والمغرب والأردن التأهل لكاس العالم».

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: «كابتن حسام بُكره نبارك ليه على التأهل لكأس العالم، تكون المرة التانية ليه إن شاء الله، مَرَّة وهو لاعب للمنتخب، ومَرَّة وهو مدرب للمنتخب».