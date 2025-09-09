لم أكن أحلم بها.. تفاصيل رحلة المهندس عدلي القيعي داخل جدران النادي الأهلي

قال عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي إن مشواري وبدايتي مع النادي الأهلي هو مشوار قدري، فلم أكن أخطط إلى خطوة وصلت لها في النادي ولم أتخيلها ولم أحلم بها.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، "إنني من سكان حدائق القبة وملاعب كرة القدم هي ملعب مدرسة النقراشي والذي كنت بها، وهذا هو عالم الرياضة بالنسبة لي في هذا الوقت، ومن صغري كنت أقوم بتنظيم المباريات والتنسيق بين الفرق، وعندما التحقت بكلية الزراعة انتقلنا أنا وأسرتي إلى حي العجوزة خلف النادي الأهلي."

وتابع "كان لي أحد الأصدقاء يلعب في النادي الأهلي وكنت أذهب معه وأدخل النادي بصعوبة، فتمنيت وقتها أن أكون عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي، وبالفعل فور حصولي على المؤهل العالي التحقت بالنادي الأهلي وأصبحت عضوًا عاملًا، وكان شغفي وحبي للرياضة هو ما يحركني، وكنت لاعب تنس طاولة وكرة يد هاوي."

وأوضح "أنني كنت ألازم فريق تنس الطاولة بالنادي العالي، وبعد عام علمت أن هناك منصب سكرتير رياضة تنس الطاولة، وبالفعل تم تعييني لمدة تسع سنوات، وكنت أتابع وقتها جميع الألعاب وشعرت أنني مرتبط بفكرة أن أكون إداري، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت مدير النادي ومدير إدارة التسويق والاستثمار، حتى يتم تحويل النادي إلى شركة، وساعدنا الدكتور علي الدين هلال والتقيت بمسئولين مثل الدكتور فتحي سرور، وتعرفت على الابن صالح سليم وكان قيمة ورمز كبير، وكنت أحلم بالحارس معه، وأصبحنا في عمل يومي ونتقابل، فمشواري في النادي الأهلي قدري ولم أكن أخطط لما وصلت له."



