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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: لم يكن للحكومة المصرية دخل في منع مفوض الأونروا دخول رفح الفلسطينية

صدى البلد

قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني إنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يسمح له بذلك.

ورد سامح شكري وزير الخارجية خلال خلال المؤتمر صحفي  مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، وقال إن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق، مشددا على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة أن يتمّ منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.

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