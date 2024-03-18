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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات بوريل بتعمد إسرائيل تجويع سكان غزة.. وزير خارجية الاحتلال يواصل الأكاذيب

وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل

انتقد وزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن جيش الاحتلال يجوع سكان غزة عمدا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم كاتس أن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات إلى  غزة، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لكي يتوقف بوريل عن مهاجمة إسرائيل".

وادعى كاتس في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" أنه: "تسمح إسرائيل بالمساعدات الإنسانية الواسعة النطاق إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر لأي شخص يرغب في المساعدة".

وتابع: "على الرغم من أن حماس تعطل بعنف قوافل المساعدات وتعاون الأونروا معهم، فإننا نستمر".

وأضاف أن بوريل يجب أن "يتوقف عن مهاجمة إسرائيل ويعترف بحقنا في الدفاع عن النفس ضد جرائم حماس".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل تسبب الجوع في قطاع غزة وتستخدمه كسلاح حرب.

وقال بوريل خلال افتتاح مؤتمر حول المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة تؤثر على آلاف الأشخاص، ولا يمكننا الوقوف متفرجين".

وأضاف: "هذا غير مقبول، فالجوع يستخدم كسلاح في الحرب، وإسرائيل تسبب الجوع".

 وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.

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