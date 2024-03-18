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رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: نخاطب ضمير الإنسانية من أجل التحرك الجاد لإدخال المساعدات لغزة

النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى

أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب،  أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح، يعكس حجم الدور التاريخي لمصر وما تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مهني فى بيان صحفى له ، أن موقف مصر واضح تجاه القضية الفلسطينية منذ التاريخ، فمصر تقوم بمجهودات جبارة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، وإنهاء حالة النزاع، فرفضت مصر أي سياسات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير داخل غزة أو خارجها بوصفها مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

وطالب مهني،  المجتمع الدولي ببذل الجهود المخلصة لإنفاذ المساعدات لغزة وعدم إعاقة وصول هذه المساعدات، وكذا التحرك الفوري لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة.

ووجه  مهني، رسالة إلى العالم مخاطبا ضمير الانسانية بضرورة التحرك الجاد والحثيث لتوفير حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني البطل ووقف الانتهاكات التي مارستها وتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المساعدات الشعب الفلسطيني الشقيق معبر رفح القضية الفلسطينية الاعتداءات

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