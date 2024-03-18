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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة الطاقة الذرية: ندعم إنشاء برنامج نووي سلمي في العراق

صدى البلد

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الاثنين، إن طي صفحة الماضي من أولويات العمل مع العراق، مضيفاً أن الوكالة تدعم إنشاء برنامج نووي سلمي هناك.

وذكر جروسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن لدى وكالة الطاقة الذرية بالفعل فريق يعمل في بغداد من أجل إنجاح هذا الهدف.

وأضاف: "هناك اهتمام منقطع النظير في المنطقة العربية، خاصة في الخليج، بالطاقة النووية السلمية، وقد رأيناه في الإمارات ومصر والسعودية، وكذلك نحرص على أن نراه في العراق".

وأعلن جروسي أنه سيتم تشكيل وفد عراقي من مختلف التخصصات لزيارة مقر الوكالة في فيينا "لوضع خارطة طريق لدعم هذا البرنامج السلمي"، مؤكداً حرص الوكالة على تنفيذ هذا البرنامج بشكل صحيح يحاكي المعايير الدولية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل جروسي، صباح الاثنين.

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