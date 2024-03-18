المشدد 7 سنوات لفنى زراعى ومدير بمصنع لقيامهما بقـ.تل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالى بمصنع لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل شقيقه، وذلك إثر خلف استعر بينهم، بمنطقة شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦۹۷۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم ۲۰۱۷ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، باتهام كلا من "هشام م ر" ٢٢ سنة - فني زراعي ومقيم مسطرد ثان شبرا الخيمة، و "محمد ر م" ٥٦ سنة - مدير مالي بمصنع، ومقيم مسطرد ثان شبرا القليوبية، لأنهما في يوم ٤/ ٧ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا قتلا المجني عليه "عصام عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعنا بأسلحة بيضاء بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلا فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه شرعا في قتل المجني عليه "مصطفي عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعناً بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلاً فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب آثر جريمتهما لسبب لا دخل الأرادتهما فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.