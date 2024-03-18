منشدون يحتفلون مع الأطفال مرضى السرطان في أورام الأقصر بقدوم شهر رمضان

فى لفتة إنسانية، هدفها رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، محاربي مرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، نظم مجموعة من المنشدين احتفالا دينيا بقدوم شهر رمضان المبارك لدعم الأطفال المرضى وتقديم ابتهالات دينية فى جو يسوده الفرحة والسعادة للأطفال المرضى وذويهم.

واكد المنشدون أن زيارة المرضى فى "شفاء الأورمان" هي مبادرة إنسانية نحرص على القيام بها على مدار العام، وخاصة مع قدوم الشهر الفضيل؛ من أجل إدخال الفرحة والسرور على قلوب المرضى.

وأشاروا إلى ان هذه الاحتفالية تعكس الود والتراحم وتؤكد على الترابط الإنسانى بين المجتمع.

وخلال الاحتفال الدينى وزع المنشدون الفوانيس وقدموا الابتهالات الدينية والمديح في حب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنشاد عدد من القصائد التي أدخلت السعادة على وجوه الأطفال، وسط تفاعل من المرضى وذويهم وإطلاق السيدات الزغاريد للتجاوب مع المنشدين.



وشدد شباب المنشدين على أهمية الزيارات لمرضي الأورام السرطانية، لأنها تساعد فى تحسين الحالة النفسية والمعنوية لهم، والتى يجب أن تكون فى أحسن حال طول فترة العلاج لزيادة نسب الشفاء، وهو ما يتحقق بمثل تلك الزيارات التى تحقق السعادة لكل الأطراف.

من جانبه وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لشباب المنشدين على دعم مرضى السرطان من الأطفال، خلال نهار رمضان وزيارة مرضى محاربي السرطان؛ الذى يعتبر أكبر حافز يٌساعد الأطفال على تخطي مراحل التعب، ويدعم حالتهم النفسية والمعنوية خلال رحلتهم العلاجية .

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