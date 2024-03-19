الصين تستعد لواردات قياسية من النفط الروسي في مارس الجاري

تتجه الصين إلى استيراد كمية قياسية من النفط الروسي خلال الشهر الجاري، بدعم من الكميات الهائلة من خام "سوكول" التي عزفت الهند عن شرائها خشية العقوبات الأمريكية، وفق شركة التحليلات "كبلر".

وبحسب بلومبرج الشرق، يُنتظر أن تتلقى الدولة الآسيوية نحو 1.7 مليون برميل يومياً من النفط الروسي خلال الشهر الجاري، وفق البيانات التي تتبعها "كبلر".

فيما يُتوقع أن ترتفع كميات خام "سوكول" إلى 3 أضعاف حجمها في الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 379 ألف برميل يومياً.

وتشتري الصين النفط الروسي بشكل مستمر منذ غزو أوكرانيا، واستفادت في الآونة الأخيرة من خام سوكول منخفض التكلفة بعد انخفاض تدفقاته المتجهة إلى الهند.

ويُتوقع أن تصل واردات خام "إسبو" إلى 882 ألف برميل يومياً خلال الشهر الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يناير 2023، وفق "كبلر".

تراجع الشحنات العالقة

أشار تجار إلى أنه لم يتأكد ما إذا كانت شحنات "سوكول" ستُباع إلى مشترين فعليين أم ستُفرّغ في مخازن جمركية بنهاية المطاف، لافتين إلى تردد البنوك الصينية بالمشاركة في التجارة وسط أحدث العقوبات الأميركية على ناقلات النفط.

يُذكر أن "كبلر" أدرجت التدفقات المتجهة إلى ميانمار ضمن الواردات إلى الصين، وقد تتباين مواعيد الوصول الفعلية بنهاية الشهر نتيجة تغير الوجهات النهائية للشحنات.

وتتناقص الشحنات المتراكمة من خام سوكول- التي تزايدت قبالة سواحل سنغافورة وكوريا الجنوبية- ببطء، وفق ما كشفته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم شحنات النفط العالقة نحو 18 مليون برميل بعد عزوف مصافي التكرير الهندية عن شراء الخام.