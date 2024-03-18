ألمانيا تعلن استعدادها لتوقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري مع العراق

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، استعدادها لتوقيع اتفاقية تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، توبياس ليندنر والوفد المرافق له.

ورحب السوداني بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات العالمية، بحسب ما أورده موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن حالة الاستقرار والأمن المتحققة اليوم في العراق، وتنامي قدرات قواتنا الأمنية، تؤكد التقدّم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الحالية في قطاع غزّة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع.

من جانبه، أعرب ليندنر عن تقديره حجم التطوّر والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق، مؤكداً مضيّ الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني مع المستشار الألماني، خلال زيارة سيادته الأخيرة إلى برلين.

أبدى ليندنر استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييده موقف العراق في ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني.