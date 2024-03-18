الحشاشين الحلقة 8| حسن الصباح يستولى على قلعة ألموت.. وظهور محمد رجب

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، انتشار دعوة حسن الصباح في محيط قلعة ألموت .

بدأت الحلقة بوصول حسن الصباح ومساعديه إلى منطقة فقيرة في محيط القلعة وسحرهم بكراماته.

وطلب حسن الصباح من أمير قلعة ألموت الذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب وظهر لأول مرة في الحلقة، الإقامة لديه وبعد أن أعجب به وفتح له الأبواب غدر به.

وتجمع مؤيدين حسن الصباح خارج أسوار القلعة وقضوا على الحراس وألقوا القبض على الأمير ومن هنا ستنطلق الدعوة خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.