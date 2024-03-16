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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 6.. حبس حسن الصباح بعد خيانة العهد وفشل مخططه

الحشاشين
الحشاشين

شهدت الحلقة رقم 6 من مسلسل الحشاشين، إلقاء القبض على حسن الصباح، وحبسه وتهديده بالتعذيب قبل قتله كما وعده من قبل. 

 

كشف حسن الصباح عن مخططه لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته لأصفهان عن طريق أحد الفدائيين، ولكن نظام الملك كشف الخطة والقى القبض على الانتحاري. 

 

استطاع نظام الملك استقطاب المعلومات ومعرفة مخطط حسن الصباح وألقى القبض عليه بعد خيانة العهد بينهما، ولكنه تمكن من تهريب زوجته وطفليه قبلها. 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

قصة مسلسل الحشاشين 

 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين أحمد عبد الوهاب بيتر ميمي عبدالرحيم كمال كريم عبد العزيز

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