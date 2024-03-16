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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الحشاشين يتصدر نسب المشاهدة فى مصر .. تفاصيل

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

تمكن مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز ، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة watch it .

 

وأحتل مسلسل “ الحشاشين ” من بطولة كريم عبد العزيز ، المركز الأول ضمن قائمة أكثر 10 مسلسلات مشاهدة خلال الايام الماضية ، فى مصر ، عبر المنصة .

أبطال مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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قصة مسلسل الحشاشين 

 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين الفنان كريم عبد العزيز أبطال مسلسل الحشاشين بيتر ميمي عبدالرحيم كمال كريم عبد العزيز

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