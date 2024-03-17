الحشاشين الحلقة 7.. هروب حسن الصباح من السجن وبدء رحلته لقلعة آلموت

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، هروب حسن الصباح من السجن بمساعدة الحارس الذي كان مكلفا بتعذيبه من قبل نظام الملك قبل ساعات من قطع رأسه في ميدان عام.

تلاعب حسن الصباح بعقل حارس السجن الذي خضع لإرادته، وقتل الحراس زملاءه وساعده على الهرب لملاقاة باقي أفراد جماعته قبل الانطلاق في رحلة البحث عن قلعته الخاصة.

قال حسن الصباح إنه بضم حارس السجن مع زيد بن سيحون أصبح له جناحان، وينقصه العش ويقصد قلعة أو مقر لجماعته التي ستكون فيها بعض قلعة آلموت في الحلقات القادمة.

هروب حسن الصباح يورط نظام الملك أمام السلطان ملك شاه الذي بدء يشكك في ولائه وقدرته على إدارة شؤون البلاد بجانبه، في الوقت الذي يذيع فيه سيط مجون عمر الخيام وقلة إيمانه.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.