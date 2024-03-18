مسلسل العتاولة الحلقة 8 .. نصار ينقذ ابنه من الحريق ويقوم بعملية سرقة جديدة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل العتاولة أحداثا مثيرة وسريعة بين أبطال المسلسل.

بدأت الحلقة بانقاذ أحمد السقا والذي يجسد شخصية نصار لابنه فارس بعد حرق شقته بالكامل بأيدي شقيقه خضر.

ظن نصار أن الذي قام باشعال النيران في شقته عيسي الوزان(باسم سمرة) وهو ما جعله يذهب إلي مكتب عمله ليأخذ حقه الا أن عيسي أقسم له أنه برىء من حرق شقته.

وشهدت الحلقة أيضا قيام أحمد السقا بعملية سرقة جديدة لمجموعة شباب من الخليج بمساعدة شقيقه إلا أن فرد أمن قام بالتصدي لهم وأصاب أحد أفراد العصابة.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.