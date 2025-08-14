لدعم التنمية المستدامة.. جامعة دمنهور تطلق قافلة شاملة لقرية حسن علام | صور

أطلقت جامعة دمنهور اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس قافلة تنموية شاملة "صحية، بيطرية، زراعية، تثقيفية و توعوية" بقرية حسن علام بمركز أبو المطامير، ضمن المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية "بداية وحياة كريمة" ؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.

انطلقت القافلة بإشراف عمداء ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور صابر شحاته، منسق عام القوافل بالجامعة، الأستاذة هند الجندي منسق حياة كريمة بالجامعة، والمهندس محمد المعطر، مسؤول حياة كريمة بأبو المطامير، وذلك بمشاركة كليات "التمريض، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، الزراعة، التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة".

قدمت "القافلة الصحية لكلية التمريض" خدماتها لـ 60 مواطن، من خلال مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، و تثقيف صحي لـ 40 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، وقضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، ورعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع النزلات المعوية، والتوعية لـ 50 مواطن بنمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، وتثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي.

كما تم توعية 50 مواطن عن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها النفسية والاجتماعية والقانونية، وأهمية ترشيد الموارد والطاقة، بالإضافة إلى تدريب الأهالي على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها، وتم حصر المشكلات التي تواجه أهالي القرية تمهيدا لتقديم الدراسات والحلول العلمية لها مع الجهات المعنية.

بينما صرفت القافلة الدوائية لكلية الصيدلة الأدوية المجانية في مختلف التخصصات لـما يقرب من 70مواطن، وتم تقديم النصائح الصحية والتوعوية عن كيفية تناول تلك الأدوية والجرعات الصحيحة.

وقام أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بالكشف على 5 حالات من الأطفال، فضلا عن تزويدهم بتثقيف عام عن الاهتمام بصحة الفم والأسنان، ومخاطر الإهمال في علاجها.

وقامت"القافلة البيطرية" لكلية الطب البيطري بتوقيع الكشف البيطري على 25 من الأبقار والجاموس في تخصصات الباطنة، و 5 حالات في تخصصات التناسلية، وتم تقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.

و دعما للقطاع الزراعي وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، شاركت العيادة الزراعية بكلية الزراعة بالقافلة، وأهدت المزارعين عدد من المبيدات والأسمدة والمغذيات، وتم تقديم 30 استشارة زراعية حول العناية بالمحاصيل المزروعة في المنطقة، مع تشخيص الأمراض والآفات التي تصيبها، وتقديم توصيات عملية للحد من تأثيرها، وتقديم توصيات حول التسميد لمحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى تقديم حلول للمشكلات التي تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل.

وانطلاقا من دور الجامعة التوعوي قامت " القافلة التوعوية التثقيفية " لقطاع خدمة المجتمع بتوعية 32 ربة منزل و13 عامل زراعى، و18 طالب عن خطورة حرق قش الأرز على الصجة، ومايسببه من تلوث للبيئة، والتوعية بالعقوبات التي حددها القانون في هذا الشأن، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها، كما قدمت "كلية التربية التوعية" التوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، وقدمت "كلية التربية للطفولة المبكرة" ندوة تثقيفية وتوعوية لما يقرب من 30 طفل بمركز شباب القرية عن إدارة وقت الطفل بين اللعب والشاشات، مدعومة بنشاط مسرحي باستخدام العرائس القفازية، وتقديم أنشطة حركية تحث الأطفال على قيم التعاون.

هذا وقامت "كلية التربية النوعية" بتوعية الأطفال بمفهوم التنمر وآثاره السلبية النفسية والمجتمعية، وتم مشاركة الأطفال في العديد من الأنشطة التعليمية باستخدام الوسائل التعليمية، وأنشطة الرسم والتلوين.