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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوزي مبقاش يشتغل.. مؤسسة حياة كريمة تمنح بائعة 50 ألف جنيه|فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم لإعطاء مساعدة مالية لبائعة أقلام.

قالت بائعة الاقلام بعد لقاء الإعلامي أيمن مصطفى بها فى أحد الشوارع إنها تقوم ببيع الأقلام منذ ست سنوات منذ عام 2018، لافتة إلى أن زوجها تعرض لظروف قاسية وترك عمله، ومن ثم فكرت فى مساعدته وقررت البحث عن “لقمة العيش” ببيعها للأقلام عند دخول المدارس.

أحسن ما أقول لحد إديني

وردت على أيمن مصطفى “ بشتغل الشغلانة دى أحسن ما أقول لحد إديني”، قائلة “ لازم نسعى ونتعب عشان ولادنا”.

وردا على سؤاله أيمن مصطفى عندما سألها بتكسب كام في اليوم قالت: “ممكن أكسب يوم كويس والتاني لا.. بس القليل بيبقي فيه بركة كبيرة برضه ورضا الحمد لله، والرزق على الله، وممكن أكسب 100 جنيه فى اليوم بالبضاعة".

50 آلاف جنيه 

وأعطي لها 500 جنيه مساعدة لها، ومنحها ميدالية أبطال حياة كريمة، وأيضا مبلغ 50 ألف جنيه مساعدة لها من مؤسسة حياة كريمة.

 

حياة كريمة أيمن مصطفى بائعة الاقلام 50 ألأف جنية مؤسسة حياة كريمة

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