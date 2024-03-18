مسار إجباري الحلقة 8| العثور على دليل براءة الدكتور صفوت

عرضت اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.

وشنت خديجة، ابنة خالة حبيبة، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضد شركة الأدوية التي تسببت في وفاة حبيبة بسبب الأبحاث المتعلقة بالأدوية الفاسدة، وذلك بهدف تبرئة الدكتور عصام صفوت، المتهم بقتل حبيبة والمحكوم عليه بالإعدام بشكل ظالم.

وطلب أبناء عمر البرنس، عصام عمر وحسين (أحمد داش)، من عصام الجن تهكير هاتف زوجته سناء (جوري بكر)، بهدف الحصول على تفاصيل القضية وعلاقتها بالمحامي مجدي حشيش الذي خسر القضية، إذ يرغب الاثنان في كشف الحقيقة.

كما شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل “مسار إجباري” عثور علي وحسين على دليل براءة عصام صفوت .

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.