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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سعاد صالح: يجوز للمرأة أن تتبرع بأموالها دون علم زوجها

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر ذمة  المرأة في أن تتبرع بمالها بعيدًا عن زوجها، وبعيدًا عن وليها، دون الحصول على موافقة زوجها، أو والدها.

 

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المرأة لها أهلية التملك، فالمرأة يحق لها أن تتربع من مالها، دون موافقة زوجا، لآن هذا يكون لعمل الخير.

ولفتت إلى أن المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت دون موافقة زوجها في حالة الذهاب لـ والدها، أو أمها، ولكن في خلاف ذلك لا يجوز أن تخرج من البيت إلا بعد الحصول على موافقة منه.

وأشارت إلى أنه لا فارق بين رجل وامرأة إلا بكفاءة، ولذلك نطالب بالمعروف بين الزوجين.
 

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