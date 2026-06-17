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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

داليا مرعب: مصر تمتلك مقومات قوية لتصبح مركزا إقليميا رائدا في الجيل الخامس والتحول الرقمي

داليا مرعب
داليا مرعب
أحمد عبد القوى

صرّحت داليا مرعب، رئيس إريكسون مصر ورئيس قطاع المبيعات، بأن مصر تمتلك اليوم فرصًا حقيقية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاتصالات والتكنولوجيا، في ظل ما تشهده من تطور متسارع في البنية التحتية الرقمية وتوسع في مشروعات التحول الرقمي، إلى جانب تبني أحدث التقنيات وعلى رأسها الجيل الخامس.

وأكدت مرعب فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمثل أحد أهم عناصر قوتها، إذ يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلًا عن مرور نسبة كبيرة من الكابلات البحرية العالمية عبر أراضيها، ما يجعلها محورًا رئيسيًا لحركة البيانات والاتصالات الدولية.

 وأوضحت أن هذه الميزة التنافسية، مدعومة بالاستثمارات المستمرة في تطوير شبكات الاتصالات ومراكز البيانات، تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وأضافت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 14% و16%، مع مساهمة تقارب 6% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الدور المحوري للاقتصاد الرقمي في دعم النمو الشامل.

 كما أشارت إلى التوسع الكبير في الخدمات الحكومية الرقمية، ومبادرات المدن الذكية، وتحديث البنية التحتية، وهو ما يعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا.

وفيما يتعلق بتقنيات الجيل الخامس، أوضحت مرعب أن هذه التكنولوجيا تمثل حجر الأساس للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي في مصر، إذ لا تقتصر أهميتها على توفير سرعات إنترنت أعلى، بل تتيح تطبيقات متقدمة تعتمد على الاتصال الفوري وزمن الاستجابة المنخفض، مثل المصانع الذكية، والنقل الذكي، والرعاية الصحية عن بُعد، وإنترنت الأشياء.

 وأكدت أن الجيل الخامس سيسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاعات الإنتاجية، خاصة في الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، من خلال دعم الأتمتة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، بما يرفع الكفاءة ويعزز القدرة التنافسية.

كما شددت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي، مشيرة إلى ضرورة إعداد كوادر متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، بما يضمن استدامة النمو الرقمي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار.

وأكدت مرعب أن البنية التحتية الرقمية القوية، إلى جانب بيئة تنظيمية داعمة، تمثلان عاملين رئيسيين في جذب الاستثمارات، حيث يبحث المستثمرون عن أسواق مستقرة تعتمد على شبكات اتصالات عالية الجودة وخدمات رقمية متطورة. 

كما أوضحت أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا لا غنى عنه في ظل التوسع الكبير في الخدمات الرقمية، لضمان حماية البيانات وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية.

واستطردت  مرعب تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الرقمي، مدعومة بموقع استراتيجي فريد، واستثمارات متزايدة في البنية التحتية، ورؤية واضحة للتحول الرقمي، ما يؤهلها للاستفادة القصوى من تقنيات الجيل الخامس وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاتصالات والتكنولوجيا.

وعن إريكسون، أوضحت مرعب أن الشركة تمتلك خبرة عالمية تمتد لأكثر من 150 عامًا، وتعد من أبرز مزودي حلول الاتصالات على مستوى العالم، حيث تركز على الابتكار والبحث والتطوير لتقديم تقنيات تدعم تطور الشبكات وبناء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

 وأكدت التزام إريكسون بمواصلة دعم السوق المصري من خلال نقل الخبرات العالمية، وتنمية الكفاءات المحلية، والمساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

مصر عالم جيل خامس

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